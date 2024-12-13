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İYİ Parti Milletvekilleri 2025 Bütçesini Değerlendirdi: Suriye, Gençlik ve Turizm Üzerine Önemli Vurgular

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda 2025 bütçesini tartışarak Suriye'deki Türkmenler, genç işsizlik ve turizm sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:22
İYİ Parti Milletvekilleri 2025 Bütçesini Değerlendirdi: Suriye, Gençlik ve Turizm Üzerine Önemli Vurgular

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçesi Görüşüldü

Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda ele alındı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, bu süreçte dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Tarihi Sorunları

Türkeş, Suriye'deki Türkmen varlığının korunmasının elzem olduğunu belirtti. "Hiçbir ülkenin toprağında hiçbir zaman gözümüz olmamıştır ancak şu andaki koşullar altında Suriye'deki en büyük ikinci unsur olan Türkmenlerin yeni Suriye'nin kurucu unsuru olmaları ve bunu anayasal bir statüye kavuşturmaları elzemdir" dedi.

Ayrıca, PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki işgalinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkeş, "Münbiç'ten başlanarak güvenlik sahasının genişletilmesi zaruridir" ifadesini kullandı.

Gençlik İşsizlik ve Yurtlar

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Türkiye'deki genç işsizlik oranının yüzde 16,5'e ulaştığını ve bu oranın OECD ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı. Kırkpınar, öğrenci yurtlarına ilişkin eleştirilerde de bulunarak yurtların uzakta merdiven yokluğu ile büyük sorunlara neden olduğunu öne sürdü.

Turizmde Hedef ve Sorunlar

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin yetersiz kaldığını savunarak, "60 milyar dolar turizm hedefi çok güzel ama bu para kimlere gidiyor?" dedi. Yabancı turistlerin gelirinin çoğunlukla büyük otellerde toplandığını belirtti.

Kültürel Alanlarda Çözümler Aranıyor

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sinema ve tiyatronun daha fazla konuşulması için yeni bir orta sınıf oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla'nın sahil şeritlerinin kontrolsüz bir şekilde imara açıldığını ve altyapı krizine dikkat çekti.

Ergun, "Fethiye Körfezi'nde devam eden kirliliğin ve yüksek kullanım ücretlerinin bölge halkını zor durumda bıraktığını" vurguladı.

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