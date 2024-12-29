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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Bornova'da arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:52
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay, Yeşilçam Mahallesi'ndeki bir parkta, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmanın büyümesiyle meydana geldi.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda yaralananlar arasında Y.B., V.A., O.A., S.B., S.A., V.U. ve S.A. yer aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6'sı yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, O.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

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