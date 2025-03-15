İzmir'de Mart Ayında 31,1 Derece Sıcaklık Rekorları Kırıldı

İzmir'de, 31,1 dereceyle meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938 yılından bu yana mart ayındaki en sıcak gün kaydedildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak, 27 Mart 2001 tarihinde kaydedilen 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.

Bu rekor, hem İzmir'in tarihine hem de vatandaşların yaşamına önemli bir etki yarattı.

Bununla birlikte, sıcak havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, 18 Mart Salı günü sıcaklıkların 17 dereceye düşeceğini tahmin ediyor.