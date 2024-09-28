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İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

İzmir'deki operasyon sonrası 16 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 5'inin işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:04
İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon

İzmir'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda dikkat çekici gelişmeler yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik önemli bir çalışma başlattı.

16 Zanlı Gözaltında

Operasyon kapsamında, kurusıkı tabancaların teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silahlara dönüştüren ve bunların satışını gerçekleştiren 16 zanlı tespit edilerek takibe alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen hava destekli operasyonda, çeşitli tabancalar ve av tüfeklerinin yanı sıra silah tamamlayıcı parçalar ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Diğer Gelişmeler

Operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, 7 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 5 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, tutuklananlardan birinin, I.S., daha önceki suçlamalardan dolayı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Operasyonun, İzmir'deki silah kaçakçılığının önlenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olduğu ifade ediliyor.

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si...

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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