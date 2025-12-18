DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Jandarma'dan 17 İlde Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 27 bin 886 Litre Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 ilde düzenlenen operasyonda 27 bin 886 litre sahte/kaçak içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi; 6 imalathane deşifre edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 08:41
Jandarma'dan 17 İlde Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 27 bin 886 Litre Ele Geçirildi

Jandarma'dan 17 İlde Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarmanın son iki haftada 17 ilde yürüttüğü operasyonlarda önemli miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki ve 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonun sonuçları

Açıklamaya göre, operasyonda 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya, bu müdahalelerin vatandaşların can ve sağlığını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Operasyonun yürütülme biçimi

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon düzenlenen iller

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ illerinde operasyonlar yapıldı.

Çağrı ve devam eden çalışmalar

Yerlikaya, sahte alkol üretimine yönelik operasyonların 81 ilimizde aralıksız sürdüğünü belirterek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi ve operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

17 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" operasyon

17 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" operasyon

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale
7
Avcılar D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı