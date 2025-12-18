Jandarma'dan 17 İlde Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 27 bin 886 Litre Ele Geçirildi

Jandarma'dan 17 İlde Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarmanın son iki haftada 17 ilde yürüttüğü operasyonlarda önemli miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki ve 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonun sonuçları

Açıklamaya göre, operasyonda 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya, bu müdahalelerin vatandaşların can ve sağlığını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Operasyonun yürütülme biçimi

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon düzenlenen iller

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ illerinde operasyonlar yapıldı.

Çağrı ve devam eden çalışmalar

Yerlikaya, sahte alkol üretimine yönelik operasyonların 81 ilimizde aralıksız sürdüğünü belirterek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi ve operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

17 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" operasyon