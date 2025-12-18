Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İ.Ö. (63), M.A. (51), K.A. (75) ve M.A. (52) olarak kayıt edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Ele geçirilenler arasında 1 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 ruhsatsız 9 mm tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 47 kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 75 tabanca mühimmatı, 33 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü, 3 bıçak ve 56 kilo 310 gram tütün yer aldı.

Yargılama süreci

Şüphelilerden İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

