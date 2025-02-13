Kahramanmaraş'ta Suç Örgütüne Büyük Darbe: 28 Zanlı Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Suç Örgütü Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 28 zanlı yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, nitelikli yağma ve tefecilik yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Antalya ve Malatya'da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerin, birçok silahlı eylem gerçekleştirdikleri ve yüksek faizle borç para verdikleri kişilere çek senet imzalattıkları belirlendi. Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda imzalanmış boş senet, düzenlenmiş senetler, çek yaprağı, tapu belgeleri, araç tescil belgeleri, silahlar (tabanca ve av tüfeği) ile bu silahlara ait mermiler, ayrıca pala ve kılıç ele geçirildi.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edilecek

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adalet önüne çıkarılmak üzere sevk edilecek.