Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Doluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı ve yükselen dumanlar, çevre sakinlerini alarma geçirdi.

Aciliyetle Müdahale Edildi

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumu bildirdi. Yangın söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 2 su tankı ve ilk müdahale aracıyla toplam 30 personel hızlıca sevk edildi.

Yangının Boyutu ve Sonrası

Yaklaşık 1 saat içinde vatandaşların da destekleriyle yangın söndürüldü. Ancak, bu durum 5 dönüm ormanlık alanın zarar görmesine yol açtı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangınların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olmalarını ve herhangi bir duman ya da ateş durumunda derhal yetkililere bildirmelerini önerdi.