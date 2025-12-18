DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi

Karabük’ün Yenice ilçesi Bağbaşı köyünde, bir vatandaşın cep telefonuna anne ayı ve iki yavrusu yolda koşarken yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:10
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi

Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi

Bağbaşı köyünde cep telefonu kamerasına yansıdı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde, aracıyla seyreden bir vatandaş yolda ilerleyen anne ayı ile iki yavrusunu fark etti.

Aracın görünmesi üzerine koşmaya başlayan ayılar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde ayı ailesinin yoldan geçişi ve hızla uzaklaşması yer alıyor.

Bir süre sonra gözden kaybolan ayı ailesinin kaydedilen görüntüleri, bölgedeki doğa hareketliliğine dair önemli bir belgesel niteliği taşıyor.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE ANNE AYI VE İKİ YAVRUSU YOLDA KOŞARKEN CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE ANNE AYI VE İKİ YAVRUSU YOLDA KOŞARKEN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale
7
Avcılar D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı