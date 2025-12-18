Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi

Bağbaşı köyünde cep telefonu kamerasına yansıdı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde, aracıyla seyreden bir vatandaş yolda ilerleyen anne ayı ile iki yavrusunu fark etti.

Aracın görünmesi üzerine koşmaya başlayan ayılar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde ayı ailesinin yoldan geçişi ve hızla uzaklaşması yer alıyor.

Bir süre sonra gözden kaybolan ayı ailesinin kaydedilen görüntüleri, bölgedeki doğa hareketliliğine dair önemli bir belgesel niteliği taşıyor.

