Karabük UMKE'ye 25 kVA mobil jeneratörle afetlere hazırlık

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, afet ve acil durumlarda sahra hastanelerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere UMKE envanterine 25 kVA gücünde mobil jeneratör kazandırdı. Yeni ekipman, 2025 yılı envanterine dahil edilerek Acil Sağlık Hizmetleri UMKE birimi bünyesinde hizmete alındı.

Ekipmanın özellikleri ve görevi

Römork üzerine monte edilerek tam mobil hale getirilen jeneratör, afet bölgelerinde kurulacak sahra hastanelerinde kritik bir rol üstlenecek. Ekipmanın amacı; ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak ve hayati öneme sahip tıbbi cihazların kesintisiz çalışmasını sağlamaktır.

Mobil yapısı sayesinde jeneratör, UMKE araçlarıyla ihtiyaç duyulan noktalara hızlı ve güvenli şekilde sevk edilebilecek; böylece acil durum müdahalelerinin aksamadan yürütülmesine önemli katkı sunacaktır.

Yetkililerin incelemesi

Hizmete alınan mobil jeneratör yerinde incelendi. İncelemeye İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Poçan, Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Dr. Nermin Seçilmiş ve Mustafa Mızrak ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Yıldız katıldı.

