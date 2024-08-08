Karadeniz Teknik Üniversitesi Organik Atıklardan Yılda 6,5 Ton Gübre Üretecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Organik Gübrelendirme Projesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki yemekhanelerde oluşan sebze ve meyve atıkları, geri dönüşüm projeleri sayesinde organik gübreye dönüştürülmektedir. Bu sayede yıllık 6,5 ton gübre üretimi hedefleniyor.

Kompost Üniteleri ve Sıfır Atık Projesi

Hayrat Belediyesi tarafından üniversiteye devredilen kompost ünitesi, gerekli tadilatların ardından faaliyete geçti. Kanuni Kampüsü'nde bulunan üç yemekhaneden günlük olarak toplanan organik atıklar, personel tarafından işleme tabi tutulmakta.

KTÜ Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Beyazlı, üniversitenin yeşil alanlarını gübrelemenin maliyetinin yüksek olduğunu belirterek, tüm atıkların geri dönüşüm sürecine sokularak daha fazla organik gübre üretmeyi planladıklarını vurguladı.

Gübre Üretimi ve Çevresel Faydalar

Beyazlı, "Yıllık gübre ihtiyacımız 2,5 ton. Bugünkü çalışmalarımız sayesinde bu miktarın iki katından fazlasını üretebileceğimizi görmekteyiz." ifadelerini kullanarak, üretilen fazla gübrenin kentin diğer yeşil alanlarına da katkı sağlayabileceğini belirtti.

Üniversitenin sürdürülebilirlik projelerine bir katkı daha olarak, haftada 250-300 kilogram organik atık toplandığını ve bu sürecin yaklaşık 14 gün sürdüğünü açıkladı.

Organik Gübrenin Faydaları

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müberra Pulatkan, organik gübrenin bitkilerin beslenmesinde etkin bir rol oynadığını dile getirerek, üniversitenin içerisinde bulunan fidanlığın ve sera alanının bu gübre ile daha verimli hale geleceğini ifade etti.

Pulatkan, "Bu proje sayesinde hem bilimsel çalışmalarımızda hem de kampüs genelinde sürdürülebilir bir yeşil alan sistemi kurmuş olacağız." şeklinde konuşarak, organik madde kullanımının artacağını kaydetti.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. Ürünler kompost ünitesinden gübre olarak çıkıyor.