Kartepe'de Kar Yağışı 45 Santimetreyi Buldu

Kartepe'de Kar Yağışı Başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkisini gösterdi. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde, dün başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ulaşımda Aksamalar Engelleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 45 santimetreye ulaşmış durumda.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı hakkında uyararak araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kartepe Kayak Merkezi'nde Hazırlıklar Tamamlandı

Kartepe Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Murat Aydın, yağışın gece başladığını belirterek, bölgede kar yağışının 3 gün daha devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Aydın, "Merkezde şu an 45 santimetre kar var. Hava durumu raporunda Kartepe'ye 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Yeterli kar yağışını alırsak pistlerimizi açmayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz," dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.