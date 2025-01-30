Kassam Tugayları Lideri Muhammed ed-Dayf Hayatını Kaybetti

Kassam Tugayları'ndan Acı Kayb

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, liderleri Muhammed ed-Dayf'ın hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurdu. Tugayların sözcüsü Ebu Ubeyde, bu trajik haberi bizzat açıkladı.

Diğer Üyeler de Hayatını Kaybetti

Ebu Ubeyde, lider Ed-Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi'nin diğer önemli isimlerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in de yaşamını yitirdiğini vurguladı. Ancak Ed-Dayf'ın ölüm şekli veya tarihi hakkında detay vermedi.

İsrail Ordusunun İddiaları

Hatırlatmak gerekirse, İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024 tarihinde Ed-Dayf'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Bu gelişme, bölgede yeni tartışmalara yol açmış durumda.