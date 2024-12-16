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Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 45 Bin 210 Lira Ceza

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:18
Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 45 Bin 210 Lira Ceza

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Çevreyi Rahatsız Etmekten Ceza

Kayseri'de drift yaparak çevresindeki insanları rahatsız eden bir sürücüye, 45 bin 210 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan bir paylaşım üzerinde harekete geçerek olaya müdahale etti.

Polisten Hızlı Müdahale

Sosyal medyada drift yapan aracın görüntüleri üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti. Yapılan denetim sonucunda sürücü, Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 45 bin 210 lira ceza aldı.

Bu olay, çevre güvenliğini tehdit eden benzer davranışların önüne geçilmesi için yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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