Kayseri Talas'ta Otomobil Kafeteryaya Girdi: Müşteriler Saniyelerle Kurtuldu

Kayseri Talas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kafeteryaya girerken, 2 müşteri kazayı saniyelerle atlattı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:23
Kayseri Talas'ta Otomobil Kafeteryaya Girdi: Müşteriler Saniyelerle Kurtuldu

Kayseri Talas'ta Otomobil Kafeteryaya Girdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kafeteryaya girerek maddi hasara yol açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay Yerinden İlk Bilgiler

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta meydana gelen kazada, S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kameraya Yansıyan Kritik Anlar

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobil kafeteryaya girmeden saniyeler önce iki kişinin aracın girdiği bölümdeki masaya oturmak üzere olduğu ve kazayı saniyelerle atlattıkları görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya böyle girdi: Saniyelerle kurtuldular

Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya böyle girdi: Saniyelerle kurtuldular

