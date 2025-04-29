Kazakistan ve Pakistan'dan 70 Milyon Dolarlık Ticari Anlaşmalar

Kazakistan ve Pakistan Arasında Büyük Anlaşmalar

Kazakistan ve Pakistan, ticaret alanındaki işbirliğini güçlendirmek için toplam değeri 70 milyon doları aşan dört ticari anlaşmaya imza attı. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

İş Forumunda Önemli Gelişmeler

Bakan Karabayev, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Karaçi kentinde bir araya gelerek iki ülkenin ticari ilişkilerini derinleştirecek adımları tartıştı. Aynı zamanda, 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumu temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahibinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumu'na başkanlık etti.

Ticari Anlaşmalar ve Gelecek Planları

Forum sırasında imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Trans Afgan Ulaşım Koridoru dahilinde kargo taşımacılığında lojistik işbirliğinin genişletilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve ortak projelerin oluşturulması hakkında da uzlaşı sağlandı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan’da temaslarda bulundu. Karabayev, temasları kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan (ortada) ile Karaçi kentinde bir araya geldi. İki bakan, burada 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumlarının temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahiplerinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumuna başkanlık etti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan’da temaslarda bulundu. Karabayev, temasları kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan (ortada) ile Karaçi kentinde bir araya geldi. İki bakan, burada 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumlarının temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahiplerinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumuna başkanlık etti.