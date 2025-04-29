DOLAR
38,44 0%
EURO
43,91 0,01%
ALTIN
4.089,88 1,12%
BITCOIN
3.643.435,55 -0,4%

Kazakistan ve Pakistan'dan 70 Milyon Dolarlık Ticari Anlaşmalar

Kazakistan ve Pakistan, ticari işbirliğini güçlendirmek amacıyla 70 milyon doları aşan 4 anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:44
Kazakistan ve Pakistan'dan 70 Milyon Dolarlık Ticari Anlaşmalar

Kazakistan ve Pakistan Arasında Büyük Anlaşmalar

Kazakistan ve Pakistan, ticaret alanındaki işbirliğini güçlendirmek için toplam değeri 70 milyon doları aşan dört ticari anlaşmaya imza attı. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

İş Forumunda Önemli Gelişmeler

Bakan Karabayev, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Karaçi kentinde bir araya gelerek iki ülkenin ticari ilişkilerini derinleştirecek adımları tartıştı. Aynı zamanda, 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumu temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahibinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumu'na başkanlık etti.

Ticari Anlaşmalar ve Gelecek Planları

Forum sırasında imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Trans Afgan Ulaşım Koridoru dahilinde kargo taşımacılığında lojistik işbirliğinin genişletilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve ortak projelerin oluşturulması hakkında da uzlaşı sağlandı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan’da temaslarda...

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan’da temaslarda bulundu. Karabayev, temasları kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan (ortada) ile Karaçi kentinde bir araya geldi. İki bakan, burada 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumlarının temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahiplerinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumuna başkanlık etti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan’da temaslarda...

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev başkanlığındaki Kazak heyeti, Pakistan’da temaslarda bulundu. Karabayev, temasları kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan (ortada) ile Karaçi kentinde bir araya geldi. İki bakan, burada 300'den fazla Kazak iş ve devlet kurumlarının temsilcisi ile 200'ü aşkın Pakistanlı şirket sahiplerinin katıldığı Kazakistan-Pakistan İş Forumuna başkanlık etti.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Problemi Büyüyor
2
TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 61. Yıldönümü Kutlandı
3
Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Protokolü İmzalandı
4
Türk-Alman İşbirliğiyle İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi Projesi Açıldı
5
Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısındaki Davada Karar Açıklandı
6
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nda Başarılı Senaryo Uygulaması Gerçekleşti
7
Kastamonu Üniversitesi'nde Engelli Bireylerle Bir Araya Gelen Öğrenciler, Farkındalık Projeleriyle Dikkat Çekti

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!