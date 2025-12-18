DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

KBÜ'de Cloud Day: Bulut Bilişim, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Konuşuldu

KBÜ'de düzenlenen Cloud Day'de bilişim profesyonelleri bulut teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka gündemini öğrencilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:39
KBÜ'de Cloud Day: Bulut Bilişim, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Konuşuldu

KBÜ'de Cloud Day: Bulut Bilişim, Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Konuşuldu

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen Cloud Day etkinliğinde, bilişim sektöründen uzmanlar bulut teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri öğrencilerle paylaştı. Etkinlik, mühendislik öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Organizasyon, KBÜ HSD Bulut Bilişim Kulübü tarafından; KBÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleriyle gerçekleştirildi. Program kapsamında bulut bilişim platformları, kriz yönetimi, modern teknoloji uygulamaları ve sektörün beklentileri ele alındı.

Açılış Konuşmaları

Etkinliğin açılışında konuşan KBÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi: "Biz sizlere baktığımızda Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini görüyoruz. Kendi kariyerine yatırım yapan bu gençler, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenecektir."

Etkinliğin ev sahipliğini yapan HSD Bulut Bilişim Kulübü Başkanı Emirhan Küçük ise organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Panel: Uzmanlardan Teknik ve Stratejik Bakış

Panelin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Özdağ üstlendi. Panelde konuşan ES4E firması CSO’su Hasan Mutlu, siber güvenlikte kriz yönetiminin önemine vurgu yaparak, siber saldırıların kritik altyapılar üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ve doğru güvenlik mimarisinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Huawei Bulut Çözümleri Mühendisi Sefa Bilicier ise bulut bilişimin modern dünyadaki rolünü ve teknik altyapısını anlattı. Bilicier, Docker ve Kubernetes gibi teknolojilerin sektör standardı haline geldiğini, bulut sistemlerinin iş sürekliliği ile maliyet avantajı sunduğunu ifade etti.

Panel sonunda konuşmacılar, öğrenci sorularını yanıtlayarak kariyer yolculuğunda sürekli öğrenmenin ve hedef odaklı ilerlemenin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, konuşmacılara plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve e-Devlet onaylı sertifikaların katılımcı profillerine tanımlanması ile sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DÜZENLENEN "CLOUD DAY" ETKİNLİĞİNDE, BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DÜZENLENEN "CLOUD DAY" ETKİNLİĞİNDE, BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN PROFESYONELLERİ BULUT TEKNOLOJİLERİ, SİBER GÜVENLİK VE YAPAY ZEKA ALANINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DÜZENLENEN "CLOUD DAY" ETKİNLİĞİNDE, BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN...

Yazar
EDİTÖR

Haber Port

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
2
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
3
DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı
4
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
5
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
6
Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı
7
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler