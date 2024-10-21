Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü.

Arama Sonuçları

Bu çerçevede, şüphelilerden H.Y, E.Y, F.Ç ve A.K'nin araçlarında kapsamlı bir arama yapıldı. Ekipler, bu aramalar sonucunda 375 adet sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirmeyi başardı.

Devam Eden İşlemler

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.