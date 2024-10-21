DOLAR
34,24 0,66%
EURO
37,2 0,21%
ALTIN
3.010,57 -0,55%
BITCOIN
2.338.660,98 0,82%

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 4 kişi uyuşturucu ile yakalandı. Emniyet güçleri operasyonlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:39
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü.

Arama Sonuçları

Bu çerçevede, şüphelilerden H.Y, E.Y, F.Ç ve A.K'nin araçlarında kapsamlı bir arama yapıldı. Ekipler, bu aramalar sonucunda 375 adet sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirmeyi başardı.

Devam Eden İşlemler

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375...

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375...

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 375 sentetik hap ve 70,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Celal Albay YSK Üyeliğine Seçildi
2
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ ile Mücadele Vurgusu
3
Dışişleri Bakanı Fidan'dan FETÖ İle İlgili Önemli Açıklama
4
Sakarya Gaz Sahası'ndan Önemli Gaz Üretimi Beklentisi
5
FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Doğrulandı
6
Bakan Işıkhan'dan FETÖ Elebaşı'nın Ölümü ile İlgili Açıklama
7
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan FETÖ ile Mücadele Vurgusu

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti