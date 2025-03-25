Kremlin, Rusya ve Ukrayna Enerji Tesisleri İçin ABD ile Anlaşma Sağladı

Kremlin, ABD ile vardığı anlaşma kapsamında enerji tesislerine yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:19
Kremlin, Rusya ve Ukrayna Enerji Tesisleri İçin ABD ile Anlaşma Sağladı

Kremlin ve ABD’den Enerji Tesislerine Saldırıların Durması İçin Anlaşma

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma çerçevesinde Rusya ve Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ABD ile yürütülen yapıcı görüşmeler sonunda bir belgenin imzalandığı ifade edildi.

Hedefteki Tesisler

Buna göre, Rusya ve Ukrayna’daki petrol rafinerileri, enerji boru hatları, depolama tesisleri, elektrik altyapıları, nükleer güç santralleri ve barajlar hedef olmaktan çıkarılacak. Anlaşmanın 18 Mart’tan itibaren 30 gün süreyle geçerli olacağı ve bu sürenin karşılıklı anlaşmayla uzatılabileceği belirtiliyor.

Uygulanabilirlik ve Haklar

Açıklamada, eğer taraflardan biri anlaşmayı bozarsa, diğerinin anlaşmadan çekilme hakkına sahip olacağı vurgulandı. Bu durum, anlaşmanın ne kadar sağlam bir zeminde durduğunu sorgulamakta.

Görüşmelerin Arka Planı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart’ta gerçekleşen görüşme sonrasında, enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıların 30 gün boyunca durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Söz konusu durum, bölgedeki gerginliğin azalmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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