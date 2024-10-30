Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyük bir etkinlikle kutlandı.

Büyükelçi Ulusoy'un Ev Sahipliği

Etkinlik, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kutlama programına Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Hristijan Mickoski gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafçiski, çeşitli bakanlar, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de davetliler arasında yer aldı.

Etkinlikte Protokol Töreni

İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya’nın milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı katılımcılara iletildi. Bu yıl Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki büyükelçilik görevinde ilk yılını doldurduğunu anımsatan Ulusoy, müttefik ve kardeş bir ülkede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Terör Saldırısına Kınama

Büyükelçi Ulusoy, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, şehitler için rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlara acil şifa diledi. Aynı zamanda, bu zor günlerde kendilerine destek veren Kuzey Makedonya makamlarına teşekkür etti.

Ülkedeki Türk Kurumlarının Aktiviteleri

Ulusoy, ayrıca, ülkede çeşitli Türk kurumları tarafından 29 Ekim anısına gerçekleştirilen farklı etkinliklere de değinerek, Yunus Emre Enstitüsü ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşların katkılarına vurgu yaptı.