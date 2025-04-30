Kuzey Makedonya'da Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Kalkandelen'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde, Gazze'ye destek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. İliria Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, 'Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam' teması etrafında toplandı.

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Öncülüğünde

Gösteri, ülkede faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi ve aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikte, Filistinlilerin acılarına dikkat çekmek amacıyla Gazze'de yaşamını yitiren çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.

Filistin Direnişinin Sembolleri Gösteride Yer Aldı

Meydanın ortasında Filistin direnişinin sembolü olarak bilinen karpuzun yer aldığı bir branda açıldı. Ayrıca, kefiye giyen göstericiler, Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve İngilizce olarak "Hemen ateşkes yapılsın", "Barış", "Apartheid'e hayır" ve "İsrail'e yaptırım" yazılı pankartlar taşıdılar.

Sloganlar ve İlahilerle Destek

Gösteri sırasında katılımcılar, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar. Gazzelilere destek vermek amacıyla ilahiler de söylendi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Kalkandelen'deki İliria Meydanı'nda, "Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam" temalı destek gösterisi düzenlendi. Ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, Filistinlilerin acılarına dikkati çekmek için Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Kalkandelen'deki İliria Meydanı'nda, "Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam" temalı destek gösterisi düzenlendi. Ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, Filistinlilerin acılarına dikkati çekmek için Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.