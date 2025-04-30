DOLAR
38,49 0,15%
EURO
43,77 0,99%
ALTIN
4.090,3 0,36%
BITCOIN
3.609.065,21 1,11%

Kuzey Makedonya'da Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Kalkandelen'de düzenlenen gösteride Gazze'ye destek amaçlı ilahiler söylendi ve pankartlar taşındı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:49
Kuzey Makedonya'da Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Kalkandelen'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde, Gazze'ye destek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. İliria Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, 'Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam' teması etrafında toplandı.

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Öncülüğünde

Gösteri, ülkede faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi ve aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikte, Filistinlilerin acılarına dikkat çekmek amacıyla Gazze'de yaşamını yitiren çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.

Filistin Direnişinin Sembolleri Gösteride Yer Aldı

Meydanın ortasında Filistin direnişinin sembolü olarak bilinen karpuzun yer aldığı bir branda açıldı. Ayrıca, kefiye giyen göstericiler, Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve İngilizce olarak "Hemen ateşkes yapılsın", "Barış", "Apartheid'e hayır" ve "İsrail'e yaptırım" yazılı pankartlar taşıdılar.

Sloganlar ve İlahilerle Destek

Gösteri sırasında katılımcılar, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar. Gazzelilere destek vermek amacıyla ilahiler de söylendi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Kalkandelen'deki İliria Meydanı'nda, "Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam" temalı destek gösterisi düzenlendi. Ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, Filistinlilerin acılarına dikkati çekmek için Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı....

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Kalkandelen'deki İliria Meydanı'nda, "Kuzey Makedonya Gazze için ayakta, Kalkandelen'den Gazze'ye selam direnişe devam" temalı destek gösterisi düzenlendi. Ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, Filistinlilerin acılarına dikkati çekmek için Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen beşikler, kıyafetler ve oyuncaklar sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti
3
"American and European Art" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
4
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar
5
Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!
6
39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Coşkuyla Sonlandı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı