Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Saldırılarında Ölen Asker Sayısı 36'ya Ulaştı

Lübnan Başbakanı Mikati, Saldırıların Ciddiyetine Dikkat Çekti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini açıkladı.

BM Kararına Vurgu

Mikati, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı uyarınca ordunun görevlerini yerine getirmesi ve devlet otoritesini tüm Lübnan topraklarına yayması gerektiğini vurguladı.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

Başbakan, İsrail'in Hasbaya bölgesini hedef alması sonucu iki askerin hayatını kaybetmesi ile bu durumun yaşandığını belirtti. Ayrıca, Lübnan ordusundan 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 14 Lübnan askerinin bilgileri de paylaşıldı.

Hava Saldırısının Detayları

Lübnan ordusu daha önce, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde bir karakolu hava saldırısıyla doğrudan hedef aldığını açıklamıştı. Bu saldırıda 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.