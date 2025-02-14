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Lübnan, İran Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle 18 Şubat'a Kadar Yeniden Planladı

Lübnan, İran'dan yapılacak uçuşları güvenlik önlemleri nedeniyle 18 Şubat'a kadar yeniden planladığını duyurdu. Tahran'da mahsur kalan yolcular için tahliye çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:51
Lübnan, İran Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle 18 Şubat'a Kadar Yeniden Planladı

Lübnan, İran uçuşlarının güvenlik önlemleri sebebiyle 18 Şubat 2025 tarihine kadar yeniden planlanacağını açıkladı. Bu açıklama, Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Açıklamada, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda yolcu ve hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Güvenlik tedbirlerinin uluslararası havacılık standartlarına ve Lübnan yasalarına uygun şekilde alındığı vurgulandı. Bu süreçte bazı hava yolu şirketleri için 'zaman gerektiği' ifade edildi.

Ayrıca, planlanan diğer uçuşlarla ilgili detayların henüz verilmediği, ancak tüm ilgili şirketlerin değişiklikler hakkında bilgilendirildiği ve olası karışıklıkların önlenmesi için yolcuların bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tahran Havalimanı'nda mahsur kalan Lübnanlı yolcuları Türkiye'ye getirmek için bu gece bir uçuş düzenlenmesi için çalışmaların yürütüldüğü de ifade edildi.

Hizbullah'ın siyasi kanadı olan Direnişe Vefa Bloğu milletvekili İbrahim el-Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, 'İsrail'in İran'dan kalkacak uçağı hedef almakla tehdit ettiğini' belirtti. Musevi, 'Lübnan devleti, tüm birimleriyle sorumlulukları doğrultusunda bu işi bitirerek, ne şart altında olursa olsun İsrail tehditlerine boyun eğmeden vatandaşlarını derhal ülkeye getirmelidir' dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi'nin Lübnan'ın Tahran'dan Beyrut'a uçuş izni vermediğini duyurdu. Ayrıca, Mahan Air şirketinin Beyrut uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Tahran'dan Beyrut'a uçuşların iptaline tepki olarak, Hizbullah destekçileri Beyrut havaalanı yolunu keserek lastik yaktı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla para taşıdıklarını iddia etti.

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