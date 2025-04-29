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Malatya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:03
Malatya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Malatya'da Yangın Korkuttu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen yangın, 3 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu.

Yangının Sebebi Belirlenemedi

7 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Dumandan Etkilenenlere Müdahale

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde ambulansta müdahalede bulundu.

Yangın Söndürüldü

Bölgedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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