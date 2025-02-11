Malezya Başbakanı Enver'den ASEAN Ülkelerine Gazze Mesajı

Malezya Başbakanı Enver'den Önemli Açıklama

Malezya Başbakanı Enver, ülkesinin dönem başkanlığı sürecinde ASEAN ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için birlikte hareket edeceğini açıkladı. Enver, bu konuda sağlam bir iradeye sahip olduklarını vurgulayarak, "Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN ülkelerini bu noktada seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.

Gazze'ye Destek Çağrısı

Başbakan Enver, Gazze bölgesindeki insani durumu ele alarak, ASEAN ülkelerinin bu kritik konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti. ASEAN'ın, bölgedeki barış ve istikrar için önemli bir yol oynayabileceğini belirten Enver, uluslararası topluma sağlanacak destek ile Gazze'nin yeniden inşasının hız kazanabileceğine inandığını dile getirdi.