Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, 3 Gözaltı

Mardin Derik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde 16 Ocak'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Kırsal Atlı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan anlaşmazlık sonucu gerçekleşti.

Olayın Ardından Yürütülen Soruşturma

Kavganın mera anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ifade edilirken, ilgili olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kavgaya karışan 3 şahsın yakalanması için özel bir çalışma başlatıldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şu anda şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.