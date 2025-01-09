Meloni, Musk ile Telekomünikasyon Görüşmesi Yapmadığını Açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, Elon Musk ile telekomünikasyon güvenliği konusunda özel bir görüşme yapmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:50
Meloni, Musk ile Telekomünikasyon Görüşmesi Yapmadığını Açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, telekomünikasyon güvenliğiyle ilgili yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, SpaceX'in sahibi Elon Musk ile bu konuda özel bir görüşme gerçekleştirmediğini vurguladı.

Üzerinde Çalışılan Anlaşmalar

Meloni, daha önce Musk ile Starlink uydularının İtalya'ya telekomünikasyon güvenliği sağlaması için bir anlaşma yaptığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti. Telekomünikasyon güvenliği anlaşmaları ile ilgili süreçte olduklarını belirten Meloni, henüz herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını ifade etti.

Musk ile Görüşme Yok

"Musk ile bu konuda hiç görüşmedim. Kamudaki görevimi arkadaşlara iyilik yapmak için kullanma alışkanlığım yok," diyen Meloni, güvenlik konularının ciddiyeti üzerine vurgu yaptı.

Hassas Bilgilerin Korunması

Meloni, SpaceX'in hassas bilgilerin diplomatik ve askeri seviyede güvenli bir şekilde iletilmesini sağladığını savunarak, hükümetin SpaceX dahil birçok özel firma ile görüştüğünü belirtti. Ancak bu tür teknolojilerin kamuya açık alternatiflerinin bulunmamasının önemli bir sorun olduğunu dile getirdi:

"Bu, veri korumasını özel bir kuruluşa emanet etme meselesi. Bunun alternatifi ise verilerin koruma altına alınmamasıdır. İki senaryo da ideal değil. Eğer bir gün hassas veriler yanlış kişilerin eline geçerse bundan hükümet sorumludur."

Ulusal Çıkarlar Eleştirileri

Meloni, 6 Ocak'ta muhalefetin kendisini İtalya'yı "satmak ve ulusal çıkarları tehlikeye atmakla" suçladığı tartışmalarda, Musk ile telekomünikasyon güvenliği için anlaşma yaptığı yönündeki iddiaları tekrar reddetti.

Musk'dan Cevap

Öte yandan, Elon Musk, kendi sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada, İtalya ile SpaceX arasında yapılacak bir anlaşmanın "çok iyi" olabileceğini ifade etti. Musk, "Avrupa'daki diğer ülkelerin bunu ödünç almak isteyeceğini" belirtti.

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