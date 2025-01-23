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Mersin'de Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde oto yıkamada çıkan yangın sonucunda 43 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:04
Mersin'de Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Oto Yıkamanın Yangını Trajedisi

Mersin'in Mut ilçesi'nde bir oto yıkama dükkanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, Ömer Coşar adlı 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Yangın Olayına Müdahale

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki oto yıkamacının alevler içinde kalması üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Hayatını Kaybeden İşçi

Yangın söndürüldüğünde, ekipler işyerinin içinde Ömer Coşar'ı buldu. Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü olay sonrası, Coşar'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını...

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını...

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.

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