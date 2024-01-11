MHP'den 'Süper Vali' sürprizi: Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den başkan adayı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu onayladı. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türkiye’nin 'Süper Vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medyada babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Tokat’ımızın unutulmaz valisi merhum büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek, Tokat Belediye Başkan Adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır" dedi.

SÜPER VALİ'NİN OĞLU MHP'DEN BAŞKAN ADAYI OLDU

Seçim hazırlığı tüm hızı ile devam ediyor. Siyasi partiler adayları ile seçime daha sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyor. MHP cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz zaman diliminde partide belediye adaylarının bir kısmı açıklanmış ancak açıklanan iller arasında Tokat yer almamıştı. Yaşanan yeni gelişmeye göre MHP Tokat adayı olarak Süper Vali lakabı ile tanınan Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu ile anlaştı. Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun seçimde aday olacağı belirtildi.

MHP TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RECEP YAZICIOĞLU'NUN OĞLU OLDU

MHP, 12’si il ve 2’si büyükşehir olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını kamuoyuna ilan etti. Ancak Tokat belediye başkan adayı henüz resmen açıklanmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onay verdiği Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Tokat adayı olması bekleniyor.

