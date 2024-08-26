Mısır, İsrail'in Gazze Sınırındaki Varlığını Redetti

Mısır'dan Keskin Mesaj: İsrail'in Varlığı Kabul Edilemez

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in hiçbir şekilde var olmasını istemediğini tüm ilgili taraflara iletti. Al-Qahera News televizyon kanalının üst düzey bir kaynağı, Mısır'ın bu konuda kararlı bir tavır sergilediğini bildirdi.

Arabuluculuk Çabaları ve Ulusal Güvenlik

Mısır, Gazze'deki taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çabaların, Kahire'nin ulusal güvenliği ile Filistin halkının haklarını koruma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

İki Taraf Arasında Uzlaşma Çabaları

Mısır güvenlik heyeti, Hamas ve İsrail arasında olası bir uzlaşı sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Bu bağlamda, Katar ve ABD'li arabulucularla koordineli çalışmalar yürütülüyor.

Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı

Son olarak, Kahire'de yapılan ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Bir Hamas yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni teklifinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yeni Teklif ve Hamas'ın Tepkisi

İsrail'in önerdiği plana göre, Philadelphi Koridoru'nda Mısır ve Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e devredilmesi ve İsrail askeri varlığının devam etmesi öngörülüyor. Hamas heyeti, bu şartlara karşı çıkarak Kahire'den ayrıldıklarını bildirdi.