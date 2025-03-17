Modi'den Trump'a Destek: 'Önce Hindistan', 'Önce Amerika' ile Benzerlikler Taşıyor

Modi ve Trump Arasındaki Benzerlikler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile arasında güçlü bir bağ olduğunu ve bu bağın temelinde her iki liderin "Önce Hindistan" ve "Önce Amerika" politikalarının bulunduğunu savundu.

Trump'ın Direnci ve Kararlılığı

ANI News’ün haberine göre, Modi, Amerikalı podcast yayıncısı Lex Fridman ile gerçekleştirdiği bir programda Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu. Modi, Trump'ın seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişimi sonrasında sergilediği "direnç ve kararlılık" için şunları söyledi: "Vurulduktan sonra bile ABD'ye bağlılığını sürdürdü. Hayatını ulusuna adadı."

Howdy Modi Etkinliği ve Güçlü Bağlar

Texas'ta 2019 yılında düzenlenen "Howdy Modi" etkinliğini anarak, Trump'ın katılımcıların arasında oturmasını alçak gönüllülük olarak tanımladı. Modi, konuşmasının ardından Hint diasporasıyla buluşmak için katılımcıların arasına gittiğini ve Trump'ın da bu etkinlikte kendisine eşlik ettiğini belirtti. "O gün aramızdaki karşılıklı güven ve bağa tanık oldum," diyerek hissettiği duyguları aktardı.

Trump'ın İkinci Dönemine Hazırlığı

Modi, Trump'ın ikinci dönemine yönelik değerlendirmelerinde, "Trump'ı hem ilk döneminde hem de şimdi ikinci döneminde gözlemledim. Bu kez, öncekinden çok daha hazırlıklı görünüyor. Aklında hedeflerine ulaşmak için net bir yol haritası var," dedi.

Elon Musk ve DOGE Üzerine Düşünceler

Son olarak, Modi, milyarder iş insanı Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı olarak adlandırılan DOGE üzerine de heyecanını dile getirerek, büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.