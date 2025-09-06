DOLAR
Muş'ta Filistin'e Destek: Küresel Sumud Filosu İçin Çağrı

Mescid-i Aksa Platformu, Kent Meydanı'nda Gazze için acil insani koridor ve Küresel Sumud Filosu'nun desteği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:24
Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklaması

Mescid-i Aksa Platformunca Kent Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı. Programda Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Programda açıklama yapan Mescid-i Aksa Platformu Sekreteri Murat Bahar, Gazze'de iki yıldır devam eden katliam ve soykırımın insanlığın vicdanını kanatan en büyük trajedilerden biri olduğunu söyledi.

Bahar, çocukların açlıktan göz göre göre hayatını kaybettiği, hastanelerin ilaçsızlıktan işlevsiz kaldığı, kadınların ve yaşlıların bombalar altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin yıkımın eşiğine geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun en temel ilkeleri ihlal edilmekte, soykırım suçu dünyanın gözleri önünde açıkça ve alenen işlenmektedir. Bu tablo karşısında sessizlik, yalnızca suça ortak olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle tüm insanlığın vicdanına sesleniyor ve atılması gereken acil adımları bir kez daha hatırlatıyoruz."

Acil insani koridor açılsın. Gazze'nin dünyaya kapatıldığı bu kuşatma zincirinin kırılması için vakit kaybetmeden denizden insani koridor oluşturulmalı.

44 ülkeden katılım sağlayan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye'nin öncülüğünde veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye altında Gazze'ye ulaşması, insani yardımların kesintisiz aktarılması için hayati önem taşımaktadır.

