Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nepal'de TikTok Erişim Yasağı Kaldırıldı

Nepal, TikTok'a 9 ay süren yasağın ardından yeniden erişim izni verdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:53
Nepal'de TikTok Erişim Yasağı Kaldırıldı

Nepal'de TikTok'a Erişim Yasağı Kaldırıldı

Nepal hükümeti, sosyal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle daha önce yasaklanan TikTok'u tekrar kullanıma açma kararı aldı. Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, Bakanlar Kurulu toplantısında TikTok'a uygulanan yasağın gündeme alındığını belirtti.

Hükümetin Yeni Talimatları

Gurung, toplantı sonucunda TikTok'a erişim yasağının kaldırıldığını duyurarak, Başbakan Khadga Prasad Oli'nin tüm sosyal medya platformlarına eşit muamele yapılması talimatı verdiğini aktardı.

Ayrıca, hükümet, sosyal medya platformlarından ülkede ofis açmalarını, vergi ödemelerini ve Nepal'in yasa ve yönetmeliklerine uymalarını talep etti. TikTok, Kasım 2022'de 'sosyal yapıya zarar verdiği' gerekçesiyle yasaklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur