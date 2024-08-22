Nepal'de TikTok Erişim Yasağı Kaldırıldı

Nepal'de TikTok'a Erişim Yasağı Kaldırıldı

Nepal hükümeti, sosyal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle daha önce yasaklanan TikTok'u tekrar kullanıma açma kararı aldı. Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, Bakanlar Kurulu toplantısında TikTok'a uygulanan yasağın gündeme alındığını belirtti.

Hükümetin Yeni Talimatları

Gurung, toplantı sonucunda TikTok'a erişim yasağının kaldırıldığını duyurarak, Başbakan Khadga Prasad Oli'nin tüm sosyal medya platformlarına eşit muamele yapılması talimatı verdiğini aktardı.

Ayrıca, hükümet, sosyal medya platformlarından ülkede ofis açmalarını, vergi ödemelerini ve Nepal'in yasa ve yönetmeliklerine uymalarını talep etti. TikTok, Kasım 2022'de 'sosyal yapıya zarar verdiği' gerekçesiyle yasaklanmıştı.