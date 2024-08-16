Organize Suç Örgütü Çökertildi: Kuyu-18 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Kuyu-18 Operasyonlarıyla Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli iki ilde gerçekleştirilen "Kuyu-18" operasyonlarıyla elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Suçta Kibirlenenlere Uyarı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyon Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Pahsa'nın liderliğindeki suç örgütü çökertildi. Yapılan çalışmalarda, Pahsa dahil olmak üzere toplamda 12 kişi yakalandı.

Suçlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin, haraç vermek istemeyen iş insanlarına yönelik darp ve tehdit eylemlerine giriştiği, iş yerlerini kurşunlayarak korku saldığı ve sözde mahkeme kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon sırasında 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Başarı ve Teşekkür

Yerlikaya, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyonların görüntülerini paylaşarak, polis ekiplerine teşekkür etti ve kamu güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını dile getirdi.