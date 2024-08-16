Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Organize Suç Örgütü Çökertildi: Kuyu-18 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Bursa merkezli düzenlenen Kuyu-18 operasyonlarıyla organize suç örgütü lideri yakalandı. İçişleri Bakanı, kararlılık mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:22
Organize Suç Örgütü Çökertildi: Kuyu-18 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Kuyu-18 Operasyonlarıyla Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli iki ilde gerçekleştirilen "Kuyu-18" operasyonlarıyla elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Suçta Kibirlenenlere Uyarı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyon Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Pahsa'nın liderliğindeki suç örgütü çökertildi. Yapılan çalışmalarda, Pahsa dahil olmak üzere toplamda 12 kişi yakalandı.

Suçlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin, haraç vermek istemeyen iş insanlarına yönelik darp ve tehdit eylemlerine giriştiği, iş yerlerini kurşunlayarak korku saldığı ve sözde mahkeme kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon sırasında 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Başarı ve Teşekkür

Yerlikaya, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyonların görüntülerini paylaşarak, polis ekiplerine teşekkür etti ve kamu güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!