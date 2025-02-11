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Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adayı 23 Mart'ta Ön Seçimle Belirlenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayının 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:58
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adayı 23 Mart'ta Ön Seçimle Belirlenecek

Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz." dedi.

Ümit Özdağ Soruşturmasına Tepki

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasına tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e eleştirilerde bulunan Özel, Özdağ'ın milletvekili olduğu dönemdeki konuşmaları nedeniyle suçlandığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Ankara'nın işlerine karışamayacağını savundu.

CHP'nin Demokratik Süreci

Partisine kumpas kurulduğunu iddia eden Özel, CHP'nin bir öz eleştiri yaparak kurultaya gittiğini vurguladı. Bu süreçte, partisinin demokratik yollardan genel başkan değişiminin gerçekleştiğini belirtti.

Seçim Takvimi ve Erken Seçim Talepleri

Özel, "Milletin seçim takvimi başlamıştır" diyerek, erken seçim talebinin önemine değindi. Erken seçim için hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, 180 bin partilinin sandıklara sahip çıkacağını ifade etti.

Ön Seçim Süreci ve Taktiksel İşbirliği

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı toplantıda, işbirliğinin önemini vurgulayarak, Yavaş’ın ön seçime girmeyeceğini bildirdiğini aktardı. Ayrıca, ön seçim sürecinin takviminin başlatıldığını duyurarak, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar üye kayıtlarının devam edeceğini belirtti.

Gençlere ve Demokratlara Çağrı

Özel, tüm gençleri ve demokratları CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere partiye üye olmaya ve ön seçimde oy kullanmaya davet etti. "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı. CHP'yi yenmenin tek yolunun sandıktan geçtiğini yineledi.

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