Pakistan'dan Çağrı: Arap-İslam Görev Gücü Kurulsun

Şahbaz Şerif, İİT ve Arap Ligi zirvesinde Tel Aviv'i kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Geo News'ün aktardığına göre, İsrail'in Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Şerif, İsrail'in saldırılarını Orta Doğu'daki barış çabalarını sabote etmeyi amaçlayan pervasız ve kışkırtıcı bir eylem olarak nitelendirdi ve bölgedeki yayılmacı emellere karşı koymak amacıyla bir Arap-İslam görev gücü kurulması çağrısında bulundu.

Başbakan, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını Katar'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak tanımlayarak, Pakistan'ın Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Şerif, barış arabulucularına ilişkin olarak ise şu ifadeyi kullandı: 'Savaş zamanında bile, barış arabulucularının rolü her zaman dokunulmaz ve kutsaldır. Onlar kırılgan umudun habercileridir.'

Türkiye ve Arap-İslam dünyasına yönelik çağrısında, İsrail'in bölgede yürüttüğü eylemleri soykırım şeklinde tanımlayan Şerif, Gazze Şeridi'nin 'moloz ve harabeye' döndüğünü söyledi. Ayrıca İsrail'in savaş suçlarından sorumlu tutulması, Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması ve Arap ile İslam ülkeleri tarafından daha güçlü önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Zirvede yapılan bu çağrı, bölgesel güvenlik ve diplomasi gündeminde yeni tartışmaları beraberinde getirecek nitelikte.