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Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti: 4 Mayıs'ta Seçim Var

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, siyasi krizi aşmak için istifa ederek yeni cumhurbaşkanının 4 Mayıs'ta seçileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:05
Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti: 4 Mayıs'ta Seçim Var

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin ardından, süregelen siyasi krizin aşılması için istifa ettiğini duyurdu.

İstifa Açıklaması

Iohannis, başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'ndan yaptığı basın toplantısında, "Romanya ve vatandaşlarını krizden çıkarmak için istifa ediyorum. Ofisimden 12 Şubat'ta ayrılacağım," ifadelerini kullandı. Ayrıca, cumhurbaşkanı seçiminin yeniden 4 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Iohannis, bazı sağcı partilerin kendisini görevden uzaklaştırmaya yönelik girişimlerini ise gereksiz olarak nitelendirdi.

Geçici Cumhurbaşkanı

Romanya Anayasası gereği mevcut Senato Başkanı Illie Bolojan, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar geçici cumhurbaşkanı olarak görev alacak.

Parlamento'da Girişimler

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) liderliğinde üç sağcı parti, Iohannis'in görevde yasa dışı kaldığını iddia ederek Romanya Parlamentosu'nda görevden uzaklaştırılması için girişimde bulunmuştu.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti. Ancak, itirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmiştir. Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için ise 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

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