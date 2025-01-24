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Rusya'nın Kremniy El Çip Fabrikası İHA Saldırısı Nedeniyle Üretime Ara Verdi

Kremniy El çip fabrikası, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısı sonrası üretimini durdurdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:10
Rusya'nın Kremniy El Çip Fabrikası İHA Saldırısı Nedeniyle Üretime Ara Verdi

Rusya'nın en büyük çip fabrikası olan Kremniy El, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu üretimi durdurdu.

Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre, Ukrayna ordusu Rusya’nın Bryansk şehrine yönelik bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda Kremniy El’in üretim ve depolama tesisleri hasar gördü, bu nedenle fabrikada üretime ara verildi.

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına gece boyunca toplamda 121 İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

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