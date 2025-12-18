SafiStanbul: İbrahim Safi Retrospektif Sergisi Fatih’te

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde, Türk resim sanatının usta ismi İbrahim Safinin seçkisinden oluşan "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının son 40 yıllık sanat yolculuğunu aydınlatan ve farklı koleksiyonlardan derlenen 79 eseri bir araya getiriyor.

Açılış ve katılımcılar

Açılış, İstanbul Fatih’teki Nusret Çolpan Sanat Galerisinde gerçekleştirildi. Programa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından sergide yer alan nadide eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin önemi ve ziyaret bilgileri

"SafiStanbul", sanatçının 1984 yılından bu yana açılan en kapsamlı kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergide yer alan tablolar, Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin yıllar içinde büyük bir özenle koruduğu eserlerden oluşuyor. Sergi, 13 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Başkan Turan’ın konuşması

Mehmet Ergün Turan açılış öncesi konuşmasında şunları söyledi: "İbrahim Safi’nin eserlerinden oluşan Retrospektif Sergisi’ne hoşgeldiniz. Başta sergi fikri nereden çıktı? Değerli dostum, kardeşim Ömer Seyfi Aktülün, aynı zamanda İbrahim Safi’nin iyi bir koleksiyoneri. O ilk önce ‘Böyle bir şey yapılabilir mi?’ diye yola çıktı. Sağ olsun onun da teşvikiyle. Şahsen ben herhalde burada 15-20’yi bulan sergi açtık. Bu salona en çok yakışan sergi oldu. Bu kadar kadim değerlerin üretildiği bir şehre en çok yakışan şey herhalde vefadır. Buradan da yola çıkarak 40 yıl sonra böyle bir serginin tekrar yapılıyor olması birçok insanın çabasıyla oldu. 3 ay boyunca burada sanatseverlerin beğenisine sunulacak"

