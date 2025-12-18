DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

SafiStanbul: İbrahim Safi Retrospektif Sergisi Fatih’te

Fatih’te açılan "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", sanatçının 40 yıllık üretimini kapsayan 79 eseriyle 13 Mart 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:24
SafiStanbul: İbrahim Safi Retrospektif Sergisi Fatih’te

SafiStanbul: İbrahim Safi Retrospektif Sergisi Fatih’te

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde, Türk resim sanatının usta ismi İbrahim Safinin seçkisinden oluşan "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının son 40 yıllık sanat yolculuğunu aydınlatan ve farklı koleksiyonlardan derlenen 79 eseri bir araya getiriyor.

Açılış ve katılımcılar

Açılış, İstanbul Fatih’teki Nusret Çolpan Sanat Galerisinde gerçekleştirildi. Programa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından sergide yer alan nadide eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin önemi ve ziyaret bilgileri

"SafiStanbul", sanatçının 1984 yılından bu yana açılan en kapsamlı kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergide yer alan tablolar, Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin yıllar içinde büyük bir özenle koruduğu eserlerden oluşuyor. Sergi, 13 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Başkan Turan’ın konuşması

Mehmet Ergün Turan açılış öncesi konuşmasında şunları söyledi: "İbrahim Safi’nin eserlerinden oluşan Retrospektif Sergisi’ne hoşgeldiniz. Başta sergi fikri nereden çıktı? Değerli dostum, kardeşim Ömer Seyfi Aktülün, aynı zamanda İbrahim Safi’nin iyi bir koleksiyoneri. O ilk önce ‘Böyle bir şey yapılabilir mi?’ diye yola çıktı. Sağ olsun onun da teşvikiyle. Şahsen ben herhalde burada 15-20’yi bulan sergi açtık. Bu salona en çok yakışan sergi oldu. Bu kadar kadim değerlerin üretildiği bir şehre en çok yakışan şey herhalde vefadır. Buradan da yola çıkarak 40 yıl sonra böyle bir serginin tekrar yapılıyor olması birçok insanın çabasıyla oldu. 3 ay boyunca burada sanatseverlerin beğenisine sunulacak"

Fatih’te "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Fatih’te "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi" sanatseverlerle buluştu

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale
7
Avcılar D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı