Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Sakarya Bilecik D-650 kara yolunda Bilecik istikametinde gerçekleşti.

Kaza Anı

Bölgedeki bir grup motosikletlinin arasından, 54 AFC 3638 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Ali Nemli (18), Mekece Mahallesi Papaz Deresi köprüsü girişinde aynı yönde giden Halil İbrahim O. idaresindeki 43 ABH 797 plakalı tıra arkadan çarptı.

Ağır Yaralanma ve Müdahale

Kazada motosikletten yere düşen Ramazan, ağır yaralı olarak bulundu. Olay sonrası hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla înainte giden genç, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla İlgili Soruşturma

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı bildirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.