DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.351.083,39 0,63%

Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:43
Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Vurdu

Sakarya'nın Kocaali İncisi Fırtına ile Sarsıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava şartları, balıkçıları olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle balıkçılar avlanmaktan uzak kaldı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaşarak denizdeki tehlikeyi artırdı.

Rüzgarın Etkisi ve Alınan Önlemler

Kocaali'de, hızı saatte 28 kilometreye çıkan rüzgar, 3,5 metre yüksekliğindeki dalgalarla birleşerek balıkçı teknelerinin denize açılmasını engelledi. Balıkçılar, güvenliklerini sağlamak amacıyla teknelerini limana demirledi.

Melenazğı Limanı'nda Zarar Var

Bölgede etkili olan rüzgar, Melenazğı Limanı’ndaki mendireklerde de hasara yol açtı. Kıyıya yaklaşan martıların, rüzgarın şiddeti nedeniyle uçmakta zorlandığı gözlemlendi. Bu durum, bademden de olsa doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Şiddetli Rüzgar Camii Minaresini Yıktı
2
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Öğretmenlere Önemli Sözler: 'Milletvekili Maaşları Öğretmenlerden Sonra'
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gelibolu Kongresi'ne Telekonferans Desteği
5
Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
6
Pakistan'daki Aşiretler Arası Çatışmada Ölü Sayısı 85'e Ulaştı
7
Kayseri'de 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' Toplantısı Yapıldı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı