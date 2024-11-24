Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Vurdu

Sakarya'nın Kocaali İncisi Fırtına ile Sarsıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava şartları, balıkçıları olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle balıkçılar avlanmaktan uzak kaldı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaşarak denizdeki tehlikeyi artırdı.

Rüzgarın Etkisi ve Alınan Önlemler

Kocaali'de, hızı saatte 28 kilometreye çıkan rüzgar, 3,5 metre yüksekliğindeki dalgalarla birleşerek balıkçı teknelerinin denize açılmasını engelledi. Balıkçılar, güvenliklerini sağlamak amacıyla teknelerini limana demirledi.

Melenazğı Limanı'nda Zarar Var

Bölgede etkili olan rüzgar, Melenazğı Limanı’ndaki mendireklerde de hasara yol açtı. Kıyıya yaklaşan martıların, rüzgarın şiddeti nedeniyle uçmakta zorlandığı gözlemlendi. Bu durum, bademden de olsa doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.