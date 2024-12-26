Sakarya'daki Yasa Dışı Dinleme Davasında Mütalaa Açıklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden yasa dışı dinleme davası'nda, eski emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay dahil olmak üzere 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 7 sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Bilkay hakkında ise İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet kararı bulunduğu için davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İddia makamı, ayrıca 8 sanığın zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3 yıl 7 ay 15 günden 14 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 7 sanığın, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek suçlarından cezalandırılmasını talep ederken, bazı müştekiler için zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini istedi.

8 sanığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, iftira, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak suçlarından beraatini talep eden savcı, firari sanıklar Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça hakkında dosyaların ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianame Detayları

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş, Ali Bilkay ve eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı usulsüz dinleme iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan davanın birleştirildiği bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, sanıklara yönelik birçok suçlama yer alıyor. Bu suçlar arasında, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.