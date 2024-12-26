DOLAR
35,2 0,07%
EURO
36,66 -0,11%
ALTIN
2.972,69 -0,33%
BITCOIN
3.363.230,09 3,54%

Sakarya'daki Yasa Dışı Dinleme Davasında Mütalaa Açıklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında mütalaa açıklandı. Eski emniyet müdürlerine hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:06
Sakarya'daki Yasa Dışı Dinleme Davasında Mütalaa Açıklandı

Sakarya'daki Yasa Dışı Dinleme Davasında Mütalaa Açıklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden yasa dışı dinleme davası'nda, eski emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay dahil olmak üzere 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 7 sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Bilkay hakkında ise İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet kararı bulunduğu için davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İddia makamı, ayrıca 8 sanığın zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3 yıl 7 ay 15 günden 14 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 7 sanığın, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek suçlarından cezalandırılmasını talep ederken, bazı müştekiler için zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini istedi.

8 sanığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, iftira, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak suçlarından beraatini talep eden savcı, firari sanıklar Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça hakkında dosyaların ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianame Detayları

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş, Ali Bilkay ve eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı usulsüz dinleme iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan davanın birleştirildiği bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, sanıklara yönelik birçok suçlama yer alıyor. Bu suçlar arasında, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor
2
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti
3
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki
4
DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı
5
Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'
6
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!