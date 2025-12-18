DOLAR
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi

Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Kadıkendi Mahallesi'nde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş 1 buçuk litrelik 8 bin şişe meşrubat ele geçirip imha için el koydu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:02
Denetim ve tespitler

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadıkendi Mahallesi’ndeki bir işletmenin deposunda gerçekleştirdiği denetimde, bozuk halde bekletilen 1 buçuk litrelik 8 bin şişe meşrubat tespit etti.

Denetimde, ürünlerin uzun süre güneş altında beklemesi sonucu etiketlerinin solduğu ve bazı şişelerin şişerek patladığı görüldü. Ayrıca, söz konusu meşrubatların son tüketim tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiği belirlendi.

Alınan önlemler

Bulunan ürünlere tutanakla el konuldu. Tutanakla el konulan meşrubatlar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürülürken, işletme yetkilileri hakkında yasal işlem yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

