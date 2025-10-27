Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Eyyübiye'deki operasyon

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyyübiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 1206 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Siverek'teki operasyon

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve şarjör, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

