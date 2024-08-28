Sidney'de 7 Yılın En Sıcak Ağustos Günü

Sidney'de Rekor Sıcaklık!

Avustralya'nın Sidney kenti, kış mevsiminde olağanüstü bir sıcaklık deneyimledi. Bugün, termometrelerin gösterdiği 28,1 derece ile son yedi yılın en sıcak ağustos günü kayıtlara geçti.

Sıcaklık Normallerin Üzerinde

New South Wales eyaletinin başkenti olan Sidney'de, mevsim normallerinin 17,9 derece üzerinde bir sıcaklık ölçüldü. Avustralya Meteoroloji Dairesi, bu sıcaklığın ağustos ayı ortalamalarının çok üzerinde olduğunu ve son yedi yılın en sıcak ağustos günü olduğunu belirtti.

Yangın Tehlikesine Dikkat

Bölgedeki sıcak hava koşulları ve rüzgarlı hava durumu, halkı yangın tehlikesine karşı uyardı. New South Wales Kırsal İtfaiye Servisi sözcüsü Victoria Quested, “Yıl boyunca hazırlıklı olmalısınız. Yangınlar ayrım gözetmez.” diye vurguladı.

Rekor Sıcaklık ve Rüzgarlı Hava Durumu

BOM verilerine göre, Sidney’de kaydedilen en sıcak ağustos günü 1995 yılında 31,3 derece olarak ölçülmüştü. Ayrıca, Victoria eyaletinde saatte 80 kilometreyi aşan rüzgarlar etkili oldu ve bu durum en az 100 evde hasara yol açtı. 10 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, birçok yol devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. BOM, Melbourne’un kıyı bölgelerinde rüzgarların şiddetinin arttığını ve saatte 110 kilometreye çıkabileceğini duyurdu.