Sincan'da Türk Dünyası Zeka Oyunları: Dokuz Kumalak Asya Kupası Başladı

Sincan'da Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası başladı; turnuva 21 Aralık'a kadar klasik ve blitz kategorilerinde Sincan Kültür Evi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:45
Sincan'da 'Türk Dünyası Zeka Oyunları' Başladı: Dokuz Kumalak Asya Kupası

Sincan Belediyesi, Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu ve Bestemşe ile Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası adlı Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası, Sincan Kültür Evi'nde başladı.

Turnuva Detayları

Turnuva, klasik ve blitz olmak üzere iki farklı kategoride 21 Aralık'a kadar devam edecek. Etkinlik her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Sincan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Katılımcılar ve Amaç

Organizasyona Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Bangladeş, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden sporcular katılıyor. Turnuva, Türk dünyasının geleneksel zeka oyunlarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen önemli bir uluslararası etkinlik niteliği taşıyor.

Başkan'dan Davet

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan etkinlikle ilgili, "Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası ile Asya şampiyonası heyecanı Sincan’da yaşanıyor. Tüm zeka oyunları tutkunlarını bu büyük buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

