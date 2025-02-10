Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta Yeni Güvenlik Önlemleri

Şırnak'ta bazı alanlar, özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu adım, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla atılmıştır.

Özel Güvenlik Bölgeleri

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca, Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler ve Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, ayrıca Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisindeki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları ve Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri sınırındaki Oymakaya bölgesi, 11-25 Şubat tarihleri arasında 15 günlüğüne geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.

Valilik açıklamasında, bu alanların koordinatlarının valiliğin internet sitesinde paylaşıldığı ve vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir.