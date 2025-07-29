Şırnak'ta Seyir Halindeki Tır Yangını

Yangın, Cizre-Şırnak Kara Yolunda başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, seyir halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Fadıl Nerse'nin idaresindeki 73 AAZ 666 plakalı tır, Cizre-Şırnak kara yolunun Bozalan TOKİ konutları mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Sürücü Hızla Önlem Aldı

Yangını fark eden sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Ancak yangının etkisiyle tır, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.