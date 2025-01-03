Şırnak'ta Uyuşturucu ile Mücadele ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Şırnak Valisi Birol Ekici, düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sırasında gençlerin uyuşturucudan uzak tutulmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Vali Ekici, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Görüşmeye ayrıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklelebici ve ilçe kaymakamları katıldı. Vali Ekici'nin aktardığı verilere göre, geçtiğimiz yıl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki 8 bin 82 asayiş olayının %98'inin aydınlatıldığı belirtildi. Ayrıca 8 bin 506 şüpheli yakalandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda 3 bin 193 olay meydana geldiğini ve bunların %99'unun aydınlatıldığını ifade eden Ekici, yakalanan 7 bin 75 kişiden 154'ünün tutuklandığını belirtti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 488 olay gerçekleşti ve bu olayların %90'ının aydınlatıldığı, 870 kişiden 61'inin tutuklandığı kaydedildi. 4 bin 795 hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliden 766'sının tutuklandığı belirtildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 123 olayın meydana geldiğini açıklayan Ekici, 313 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını ve 59 organizatörün yakalandığını, il genelinde göçmen kaçakçılığı olaylarının geçen yıla göre %17 arttığını ifade etti.

Vali Ekici, narkotik suçlara yönelik 226 operasyonun gerçekleştirildiğini, yapılan tüm operasyonların %100'ünün aydınlatıldığını ifade etti. Bu operasyonlarda 121 kilo 791 gram uyuşturucu, 110 bong, 609 uyuşturucu hap ve 6 bin 833 kök kenevir ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılında 573 bin 934 çağrı geldiği, bu çağrıların %30'unun vakaya dönüşen, %70'inin ise vakaya dönüşmeyen çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Vali Ekici, Habur Sınır Kapısı'ndan geçen yıl toplam 1 milyon 763 bin 587 aracın giriş çıkış yaptığını, yolcu sayısının ise 3 milyon 411 bin olduğunu hatırlattı.

Ekici, sözlerini şöyle tamamladı: "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar gerçekleştireceğiz. İlimizde huzur ve güvenin tesis edilmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Canla başla mücadele eden emniyetimize ve jandarmamıza, bu işleri koordine eden mülki idari amirlerimize, bizlere desteğini esirgemeyen kıymetli vatandaşlarımıza ve bütün kamu personelimize teşekkür ediyorum."

Şırnak'ta, Vali Birol Ekici (ortada) başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklelebici ile ilçe kaymakamlarının katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.