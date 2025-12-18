Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada

Kaza Ayrıntıları ve Görüntüler

İstanbul Şişli ilçesinde yaşanan kazada, ters yöne giren bir otomobilin önce bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın tüm anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsünün ters yöne girmesi sonrası bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden sürücü, gaza basarak hızını artırdı ve önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Kazada 2'si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın hemen ardından yaralılara ilk müdahale ve kalp masajı yapılan anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaralıların kaldırıma ve yeşillik alana savrulduğu görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kontrolden çıkan aracın durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Şişli’de aracın yayaların arasına daldığı anlar kamerada